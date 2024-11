Metropolitanmagazine.it - Il beauty dietro Wicked è già cult: tutti i segreti dietro il makeup di Elphaba e Glinda

La trasposizione cinematografica dinon è solo un’opera di grande impatto visivo, ma un esempio di maestria artisticale quinte. Il team guidato da Frances Hannon, responsabile trucco e acconciature, ha trasformato Cynthia Erivo e Ariana Grande rispettivamente in, utilizzando tecniche innovative e un’attenzione al dettaglio senza precedenti.La magia del: ecco come sono state trasformate le iconiche streghe di OzIdeldipartono dalla preparazione di. Prima ancora che Cynthia Erivo iniziasse le prove, Frances Hannon aveva già accumulato una vasta gamma di prodotti per sperimentare il verde perfetto per la pelle di. Dopo numerosi test con diversi tipi di luce, è stata trovata la soluzione in un prodotto canadese ormai fuori produzione: una base neon che ha conferito alla pelle verde un riflesso realistico e adatto a ogni tipo di illuminazione sul set.