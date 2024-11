Napolipiu.com - Gyokeres-Napoli, spunta il retroscena: ADL lo voleva in estate

Il centravanti svedese dello Sporting, che sta impressionando in Portogallo, era stato seguito dagli azzurri per il dopo Osimhen. Poi la scelta è ricaduta su Lukaku.ViktorUn clamorosodi mercato coinvolge ile Viktor. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’attaccante svedese dello Sporting Lisbona, che sta facendo faville in questa stagione, era stato individuato come possibile erede di Victor Osimhen.Il bomber scandinavo, insieme a Dovbyk, era finito nel mirino della dirigenza azzurra, impressionata dai numeri straordinari messi a segno in Portogallo. L’ostacolo principale era rappresentato dalla clausola rescissoria di 100 milioni di euro fissata dal club lusitano.Lo scenario è però cambiato radicalmente con l’accordo trovato tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte.