Ilnapolista.it - Guardiola è nella fase in cui si sente sotto assedio, ha rinnovato perché nella difficoltà tira fuori il meglio di sé (Guardian)

Sul, Jonathan Liew commenta la scelta didi rinnovare il suo contratto con il Manchester City. Il giornalista inglese non è sorpreso. Per capirela scelta di Pep, parte dall’analisi del suo stile comunicato. Il catalano “è davvero un grande oratore: almeno alla pari di Jürgen Klopp o José Mourinho o John Sitton o di qualsiasi altro grande oratore manageriale“.“Forse questa parte viene un po’ trascurata quando sei anche una delle grandi menti tattiche della tua generazione. Ma ciò checapisce istintivamente è che l’oratoria calcistica è essenzialmente una specie di teatro in forma abbreviata, una performance a tutto corpo, un recipiente in cui l’intera anima deve essere versata“.Lo si può vedere bene nel nuovo documentario sul City, “intitolato in modo poco promettente 4-In-A-Row“.