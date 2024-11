Grande Fratello | stasera sfida impossibile contro Ballando con le stelle?

Leggi su Dayitalianews.com

Nella casa delcontinua a tenere banco il rapporto tra Shaila e Lorenzo. E con la puntata in ondaMedisaset spera di potere insidiare il dominico incontrastato del sabato sera di Milly Carlucci col suocon lein onda su Rai1. Tra i due non mancano discussioni e confronti e la tensioni con altri concorrenti della casa delè evidente e palpabile. Il concorrente, inoltre, è stato richiamato più volte per i suoi toni accesi durante le discussioni.Ancora spazio anche al triangolo tra Federica, Alfonso e Stefano, ex volti di Temptation Island.Al televoto ci sono Clayton, Lorenzo, Alfonso, Amanda e Jessica. Uno di loro sarà definitivamente eliminato questa sera.I CONCORRENTI ALL’INTERNO DELLA CASA: Alfonso D’Apice (ex concorrente Temptation Island), Amanda Lecciso (sorella di Loredana Lecciso), Clayton Norcross (attore), Federica Petagna (ex concorrente Temptation Island), Helena Prestes (modella), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Lorenzo Spolverato (attore e modello), Luca Calvani (attore e modello), Luca Giglioli (parrucchiere), Mariavittoria Minghetti (medico), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Tommaso Franchi (idraulico), Yulia Bruschi (direttrice creativa locale lucchese) e Stefano Tediosi (modello, ex tentatore di Temptation Island)Clarissa Burt, Michael Castorino e Iago Garcia sono i concorrenti eliminati.