Giro d’Italia 2025 Mauro Vegni | Presentazione slittata per problemi interni il percorso è pronto

C’è ancora mistero sull’edizionedel. Ladeldella Corsa Rosa è stata rinviata; inizialmente doveva tenersi lo scorso 12 novembre, ma gli organizzatori hanno cancellato l’appuntamento, facendo temere anche per delle problematiche sulracconta che cosa è accaduto ad un’intervista rilasciata a Radio Corsa, dei canali Rai: “Laper dei nostri, ma non era legato sicuramente adelle tappe, poiché i nostri uomini stanno facendo già i nostri sopralluoghi. Ilgià da parecchio tempo“.Al momento sono trapelate solo alcune informazioni sui possibili luoghi della prossima edizione della Corsa Rosa. Ma il direttore non si sbilancia: “Dell’Albania avete detto voi, noi ufficialmente non l’abbiamo mai detto.