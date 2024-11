Agi.it - "Disarmiamo il patriarcato", "Non una di meno" in corteo a Roma contro la violenza sulle donne

AGI - "il. Siamo in un contesto di guerra, sia interna che esterna, in cui c'è una continuità forte tra la guerra che subiamo, sia sui nostri corpi, che nelle nostre case, che nelle nostre relazioni intime da uomini che dicono di amare le donne che poi le uccidono, e la guerra che vediamo agita in tutto il mondo con uno sforzo bellico e colonialista molto forte. Siamo a qui a direilperchè, di fronte a 106 femminicidi quest'anno, si conferma un fatto strutturale che sorregge la nostra società e non una eccezione che può essere corretta con qualche piccola riforma". Lo affermano le rappresentanti di 'Non una di' in un punto stampa a margine della partenza del'transfemministà da piazzale Ostiense a. "Siamo qui a dire che dobbiamo togliere tutte le armi al" - proseguono - armi che riguardano tutti gli aspetti delle nostre vite: dalladei movimenti 'pro-vita' negli ospedali a quella transfobica.