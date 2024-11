Alberto Matano l’esibizione a Ballando con le stelle ispirata al suo romanzo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “A star is born”. Così la giuria dicon leha commentatodiche nella puntata di questa sera, sabato 23 novembre, ha vestito i panni del ballerino per una notte. Giornalista, conduttore televisivo de ‘La Vita in Diretta’ e presenza costante nel dance show di Rai 1 come “principe del tesoretto” solitamente seduto a bordo pista, questa seraha avuto un duplice ruolo.Il giornalista si è cimentato nell’esecuzione di un paso doble accanto ai ballerini Pasquale La Rocca e Giada Lini. La coreografia ha richiamato la trama del nuovodel giornalista, “Vitamia”, che verrà pubblicato il 26 novembre. Il libro è una celebrazione del vero amore che sfugge ogni etichetta e definizione elo ha raccontato dopo aver ricevuto una standing ovation da parte del pubblico.