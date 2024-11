Fanpage.it - Zulù e la biografia dei 99 Posse: “La batosta del G8 di Genova ci divise, poi la crisi e il tuffo nella droga”

Il frontman dei 99racconta la sua avventurosa vita e carriera in un libro che contiene oltre 40 anni di musica e lotta politica nel nostro paese: "Ricordo quegli anni come un film, passavamo dai sit in dove volevano arrestarci agli MTV Day davanti a 20mila persone". Nel 2002 lo scioglimento e poi la reunion: "Non abbiamo cambiato il mondo, ma il mondo non ci ha cambiati".