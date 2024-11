Lapresse.it - Violenza donne, parla il Gip di Roma Attura: “Fondamentale rapidità esecuzione misure cautelari”

Leggi su Lapresse.it

Emanuela, Giudice per le indagini preliminari del tribunale dihato ai microfoni di LaPresse dellasullein vista della giornata mondiale del 25 novembre. “Come cittadina, e non come giudice dico che è un problema culturale dove ci sarebbe molto da fare e bisognerebbe partire dalle scuole e spiegando, partendo dalle dinamiche dei rapporti, nella famiglia e nelle dinamiche relazionali della famiglia di provenienza. Dagli interrogatori che facciamo agli indagati, spesso emergono modelli di riferimento sbagliati e una situazione generale più complesse, come l’uso di stupefacenti e dipendenze di vario tipo, tra cui la ludopatia”, ha dettoaggiungendo: “E’ un tipo di reato che abbraccia tutte le fasce sociali. Il periodo della pandemia, e del lockdown, con la convivenza forzata e la coabitazione coatta ha fatto esplodere diverse situazione che in una situazione di normalità forse non sarebbero esplose.