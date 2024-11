Lapresse.it - Violenza donne, commissario Accardo: “Polizia sostiene chi ha coraggio di denunciare prima che degeneri”

“Ladi Stato è impegnata da anni per contrastare il fenomeno delladi genere, in tutte le sue declinazioni, da quella fisica a quella psicologica a quella economica. Abbiamo il dovere di sostenere quelleche hanno ildi. La denuncia è un atto di, molto spesso lehanno paura, vergona e timore di subire ritorsioni su di sé e sui propri figli”. Così, all’agenzia LaPresse, ilCapo delladi Stato, Elisabetta, portavoce della questura di Roma, sulle attività dellarispetto ai reati da Codice Rosso, con particolare riferimento alladi genere. “L’operatore di– continua la funzionaria della questura di Roma – a cui si affidano le vittime ha il dovere di rispondere a quella richiesta di aiuto per evitare che oltre a quel dolore subiscano anche quello dell’indifferenza, della superficialità o anche semplicemente quello dell’attesa”.