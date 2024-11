Anteprima24.it - VIDEO/ Punto C, l’ex giallorosso Don Bolsius: “Al muro appesa ho la maglia di Lanini, è un grande calciatore”

Tempo di lettura: 3 minutiNell’ottavo appuntamento conC, il focus sulla Serie C di Anteprima24, è intervenutoattaccante del Benevento Don, ora al Sorrento dove sta contribuendo all’ottimo campionato disputato fino ad ora dalla compagine rossonera. “Per il momento – ha detto – stiamo facendo molto bene. Il mister mi sta dando molto spazio e sono felice di questo. Lo scorso anno per me è stato diverso, ora sto giocando tanto e sono contento. Nel Sannio con Andreoletti giocavo di più, poi è andata in maniera diversa ma non è stata colpa dell’arrivo di mister Auteri ma degli acquisti fatti a gennaio. C’era più concorrenza perché sono arrivatie Starita nel mio ruolo, due calciatori fortissimi”. Il Sorrento è reduce dal positivo pareggio contro il Picerno, una delle squadre più in forma del campionato: “Nell’ultimo turno – ha aggiunto Don– siamo stati bravi a fermarli.