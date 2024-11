Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 18:45

1805SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGITA ESTERNAMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ED APPIASUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALEMENTRE IN SENSO CONTRARIO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ESTPERCORRENDO LA A91FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBOCODE SULLA STATALE PONTINA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO DREZIONE EURIN VIA C. COLOMBO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIAMENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral