Un secolo di commedia italiana racchiuso in un film girato da sette registi

Questo novembre, l’Istituto Luce ha celebrato il centesimo anniversario della sua fondazione. Un traguardo che porta con sé la responsabilità di custodire e valorizzare un patrimonio culturale inestimabile, composto da reportage, cinegiornali, documentari, cortometraggi d’autore, mediometraggi e lungometraggi di finzione che hanno contribuito a rendere grande il cinema italiano. Un patrimonio che, ancora oggi, rappresenta uno strumento fondamentale per interpretare la complessità della nostra società.Da qui nasce il desiderio di Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, di celebrare questo anniversario così significativo con una episodi in stiledal titolo “100 di questi anni”, affidato non a uno, ma a ben, tra cui Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo e Sydney Sibilia.