Truffa del 'Superbonus' nel Sannio: false ristrutturazioni e crediti fantasma, due indagati

Tempo di lettura: 3 minutiAll’esito di attività d’indagine coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Benevento, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione, nella data di ieri, ad un provvedimento di misura cautelare reale, emesso dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, nei confronti di due soggetti sanniti,per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio, poiché, generavano fittizidi imposta relativi ai cc.dd. “Bonus facciate” o al c.d. Superbonus 110%, per un valore complessivo di oltre 1 milioni e trecento mila euro.Il provvedimento giunge al termine di accurate indagini condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, eseguite attraverso acquisizioni documentali e riscontri diretti finalizzati ad acquisire elementi in ordine alle condotteldine, secondo la ricostruzione accusatoria, poste in essere dai soggetti destinatari del provvedimento.