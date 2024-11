Spazionapoli.it - “Stadio Maradona inadeguato”, la straziante lettera di un tifoso con disabilità

Spunta unadura e riflessiva di un notonapoletano in carrozzina, che evidenzia una realtà a molti sconosciuta: loha barriere architettoniche.Lonuovamente al centro di discussioni, ma questa volta non scoppia la polemica tra il Comune e il Napoli. Da tempo Aurelio De Laurentiis ha in mente di acquisire la proprietà dell’impianto di Fuorigrotta, attualmente solo concesso alla società azzurra. Ma non sarebbe mai partita la trattativa tra il sindaco e il presidente.In questo caso, però, a porre l’attenzione sulloci pensa ilFerdinando, attore di teatro e appassionatissimo dei colori azzurri. In unadiffusa a mezzo stampa, il 24enne spiega innanzitutto di essersi innamorato del Napoli quando il club navigava tra Serie C e Serie B.