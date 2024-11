Donnaup.it - Sfinci siciliani: le frittelle con l’uvetta che sono una meraviglia

Glidelle golosetempestate di uvetta. Gonfi e dorati, morbidissimi e gustosi, friggono in abbondante olio di semi eirresistibili.Preparare l’impasto non è affatto difficile e servono pochissimi ingredienti, tutti già presenti nelle nostre cucine: acqua, zucchero, farina e lievito. Una volta pronto, però, dovremo lasciarlo riposare per 5 ore almeno, in modo da permettergli di raddoppiare il suo volume iniziale.A questo punto potremo cuocere le nostre, lasciandole scivolare nella casseruola a mucchietti. La loro forma buffa e originale, diversa per ognuna, conquisterà tutti al solo loro apparire. E quando il morso affonderà nella loro consistenza soffice, sarà amore al primo assaggio!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:50 gr di zucchero500 gr di farina 00500 ml di acqua tiepida4 gr di lievito di birra secco1 pizzico di sale fino100 gr di uva sultaninaper friggere:olio di semiper cospargere:zucchero semolatoCon queste dosi otterremo 40circa.