Thesocialpost.it - Scontri Sapienza, continuano le tensioni: letame davanti al Viminale

allatra Collettivi e Polizia durante Manifestazioni StudentescheNuovi momenti di tensione all’università Ladi Roma, dove questa mattina i Collettivi studenteschi si sono scontrati con le forze di polizia. Glisono avvenuti nei pressi della facoltà di Giurisprudenza e di Economia, durante una serie di manifestazioni organizzate in risposta alle recentipolitiche tra studenti di opposte ideologie.Il Corteo e l’Intervento della PoliziaGli studenti dei Collettivi, che si erano riuniti inizialmente in assembleaalla facoltà di Giurisprudenza, si sono mossi in corteo con l’obiettivo di raggiungere la facoltà di Economia, dove era in corso un presidio organizzato dagli studenti di Azione Universitaria, movimento universitario di destra.