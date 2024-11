Ilgiorno.it - Quali sono le migliori scuole di Monza e Brianza? La classifica di Eduscopio 2024

– Conto alla rovescia verso la scelta dellesuperiori, a gennaio. Oltre a open day e campus, viene in aiuto, ladi Fondazione Agnelli che offre informazioni sullein un raggio da 10 a 30 chilometri da casa. Laviene fatta guardando al futuro dei ragazzi. Quindi si sdoppia rispetto agli esiti nel percorso universitario e rispetto all’ingresso nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda il successo nel mondo accademico, fra i licei classici quello che ha il punteggio migliore è il Marie Curie di Meda, mentre nel 2023 il migliore era il Don Gnocchi di Carate, che scende al quarto posto. Lo Zucchi disi mantiene in quinta posizione. Tra gli scientifici, l’Iris Versari di Cesano Maderno si conferma sul podio, immediatamente seguito dal Frisi die dal Don Gnocchi di Carate e Banfi di Vimercate che, invece, è al primo posto per le Scienze applicate (seguito dal Don Gnocchi e dal Frisi).