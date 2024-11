Oasport.it - Puppo: “Metterei ancora Musetti. Per Berrettini fare singolare e doppio potrebbe essere troppo”

Prosegue il magico periodo del tennis italiano, dopo il trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino e la vittoria delle azzurre in Billie Jean King Cup, con la Nazionale maschile che ha battuto in rimonta l’Argentina raggiungendo la semifinale di Coppa Davis a Malaga. Decisivo il successo delSinner/sugli specialisti Gonzalez/Molteni, dopo il netto ko dicon Cerundolo e la schiacciante affermazione di Jannik su Baez. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“Pur non avendo visto granché, ho avuto la sensazione che in sostanza Sinner si scaldi giocando ilper disputare il. È il continuo delle ATP Finals.