Justcalcio.com - Presente anche l’ex giocatore di Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 18:55:41 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra:TRANSFERmarketWEB.com© foto Federico Titone/BernabeuDigital.comPoiché un terzo della stagione calcistica è già trascorso, molti giocatori di alto profilo hanno avuto poche opportunità di mostrare il proprio talento, nonostante i prezzi elevati. Tra coloro che hanno giocato meno di 200 minuti nei massimi campionati europei – senza infortuni – L’attaccante brasiliano Endrick si distingue. L’acquisto da 60 milioni di euro non ha ancora impressionato l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, avendo giocato finora solo 55 minuti.Christopher del Chelsea Nkunkucostato 65 milioni di euro, ha visto più azione con 154 minuti in campo,se si sta ancora riprendendo da un grave infortunio subito la scorsa stagione.