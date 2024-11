Ilgiorno.it - Parcheggi “cenerentola” della metropolitana a Gorgonzola: i lavori partono a fine novembre

(Milano) – Piazzali “” delle stazioni del metrò periferiche, “arrivano i nostri”. Nulla osta dal Comune di Milano proprietario al Comune die ad Atm, potranno intervenire direttamente per eliminare almeno le magagne più gravi e urgenti. Al via dopo la Fiera di Santa Caterina due tranche diper sfalcio erbacce, potature, pulizia del manto stradale rimozione di detriti e rifiuti. Ma soprattutto per eseguire lo spurgo di caditoie e la manutenzionerete fognaria, il cui malfunzionamento provoca la trasformazione, ad ogni pioggia, deidei pendolari in piscina. Un primo passo, frutto di una bozza d’intesa al tavolo di lavoro a tre delle passate settimane. Solo un mese fa le immagini di uno dei due posteggi “incriminati”, quello di Cascina Antonietta, allagato dalla pioggia e inaccessibile per voragini e buche, facevano il giro del web.