Quotidiano.net - Pam Bondi, fedelissima di Trump al ministero della Giustizia

Leggi su Quotidiano.net

Donaldnomina laPama ministra. L'ex procuratriceFlorida ha collaborato con il presidente eletto durante il suo primo impeachment. "Come prima procuratriceFlorida si è battuta per fermare il traffico di droga e ridurre il numero delle vittime causate dalle overdosi di fentanyl. Ha fatto un lavoro incredibile", affermasul suo social Truth annunciando la nomina, avvenuta dopo il ritito di Matt Gaetz travolto da scandali a sfondo sessuale. "Per troppo tempo il Dipartimento diè stato usato contro di me e altri repubblicani. Ma non più. Pam lo riporterà al suo principio di combattere il crimine e rendere l'America sicura. E' intelligente e tosta, è una combattente per l'America First e farà un lavoro fantastico", ha aggiunto il presidente-eletto.