Gaeta.it - Nuova serie Rai ‘Roberta Valente – notaio in Sorrento’: inizio riprese tra scenari mozzafiato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le attesedi unadi Rai Fiction, dal titoloin Sorrento‘, sono ufficialmente iniziate. Questa produzione attira l’attenzione non solo per la trama intrigante, ma anche per i luoghi suggestivi in cui è ambientata. Con una regia firmata da Vincenzo Pirozzi e un cast di attori talentuosi, lapromette di svelare storie affascinanti legate alla vita professionale e personale della protagonista, Roberta.La trama avvincente di RobertaRoberta è una giovane notaia, che ha sempre vissuto una vita pianificata e priva di imprevisti. Il suo arrivo a Sorrento, una località famosa per le sue bellezze naturali e culturali, segna l’di un cambiamento significativo. Circondata da panorami incantevoli, limoneti e borghi storici, la storia illustra come la tranquillità della vita di Roberta venga presto messa alla prova.