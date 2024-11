NetanyahuTajani | decideremo con alleati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.23 "Noi rispettiamo e sosteniamo la Corte penale internazionale,ma siamo convinti che debba svolgere un ruolo giuridico e non politico". Così il ministro degli Esteri Tajani sul mandato di arresto per il premier israeliano Netanyahu. "Esamineremo le carte per capire quali sono le motivazioni che hanno portato la Corte a questa scelta",spiega."Lunedì a Fiuggi comincerà il G7 Esteri e prenderemo decisioni insieme ai nostri. Questa è la linea scelta dal nostro presidente del Consiglio e che ho il dovere di attuare".