Robadadonne.it - Neocatecumenali: in cosa credono, come vivono e perché spesso hanno molti figli

Con il terminefacciamo riferimento a un gruppo formato da più di 20.000 comunità in 134 nazioni all’interno di parrocchie della Chiesa Cattolica. Il Cammino Neocatecumenale, questo il nome corretto, non è un’associazione o un movimento religioso a sé.Isono cristiani cattolici che scelgono di riunirsi in famiglie e comunità per intraprendere un nuovo percorso di evangelizzazione, attraverso la catechesi, l’insegnamento della fede cristiana.Lo stesso Papa Giovanni Paolo II riconobbe le comunità, dallo Statuto del Cammino Neocatecumenale,un itinerario di formazione cattolica, valida per la società e i tempi odierni. Origini e diffusione del movimento neocatecumenaleIl Cammino Neocatecumenale nacque nel 1964 in Spagna, in ambienti piuttosto degradati della società.