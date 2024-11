Lapresse.it - Napoli-Roma, Ranieri: “Sfida difficile per entrambe”

Leggi su Lapresse.it

“Avevo detto, prima dell’inizio del campionato, che Conte arriva primo o secondo. Parliamo di una squadra che sta facendo bene e sarà una bella partita ,per noi ma anche per loro”. Così l‘allenatore dellaClaudionella conferenza stampa in vista della partita contro ilal Maradona.Le condizioni di Dybala e HummelsSulle condizioni di Dybala e Hummels, il tecnico giallorosso ha detto: “Dybala l’ho visto oggi i primi 20 minuti, lasciatemi parlare con lui e il fisioterapista, non so quanti allenamenti gli servono prima di stare bene. Hummels si è allenato la scorsa settimana con me. Non è stato bene, ma oggi ha fatto tutto l’allenamento. Ho la serenità di decidere come voglio”. Ancora su Dybala,ha detto: “Dobbiamo aiutarlo, se ha un fastidio va risolto.