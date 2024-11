Napolipiu.com - Napoli, il nuovo difensore arriva dalla Francia: la clausola è bassissima

Il club azzurro valuta il centrale del Lione per gennaio. Juan Jesus verso l’addio, si guarda anche in Spagna.Il futuro di Juan Jesus è sempre più lontano dal. L’edizione odierna de Il Mattino svela il nome del possibile sostituto: Moussa Niakhaté del Lione. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe individuato nel centrale francese il rinforzo ideale per gennaio.Il, 28 anni, potrebbe rappresentare un’opportunità vista la situazione del club francese. “Il Lione ha un buco di centinaia di milioni ed è a un passo dal fallimento”, rivela Il Mattino, “Niakhaté potrebbe fare al caso delgià a gennaio, visto che il club azzurro vuole rafforzare il reparto dei centrali difensivi”.Turchia, intanto, l’esperto di mercato Ekrem Konur rivela su X un interesse degli azzurri per Andrei Ratiu del Rayo Vallecano.