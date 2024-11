Ilfattoquotidiano.it - Mobilize Duo e Bento, la prova de Il Fatto.it – Agilità a elettroni per la città – FOTO

Roma, con la sua storia millenaria e il suo traffico caotico, non è solo un banco diper turisti e pendolari che quotidianamente si muovono disordinatamente tra strade e marciapiedi, svicolando tra un cantiere e l’altro. È anche un palcoscenico ideale per la mobilità urbana, come dimostrato dalla nostra recente esperienza a bordo dei quadricicli elettrici proposti da(Gruppo Renault): Duo e.Testati nella zona di Roma Nord, tra il Lungotevere, i palazzi dall’estetica imponente del quartiere Prati e lo Stadio Olimpico, questi veicoli si sono dimostrati alleati preziosi per affrontare il traffico capitolino. Innanzitutto, sono sorprendentemente agili: con una lunghezza inferiore ai 2,5 metri e un raggio di sterzata di soli 3,4 metri, affrontare le insidie della viabilità urbana diventa più facile.