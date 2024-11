Ilveggente.it - Milan-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la tredicesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.L’attuale classifica non rispecchia quelle che sono le ambizioni di, rispettivamente al settimo e al sesto posto di unaA che dopo 12 giornate è ancora senza padroni. Sì, i bianconeri fanno parte del gruppone di testa e sono a soli 2 punti dal Napoli capolista ma, pur essendo gli unici imbattuti – sei vittorie ed altrettanti pareggi – non possono essere pienamente soddisfatti. Troppi gli alti e bassi nei primi mesi dell’era Motta ed un gioco che si è visto solo a sprazzi.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itLavanta la miglior difesa del campionato – dopo i 6 gol subiti tra Inter e Parma la Signora ha tenuto di nuovo la porta inviolata contro Udinese e Torino, entrambe battute 2-0 – ma paga i mezzi passi falsi contro squadre alla portata (il riferimento è ovviamente ai pareggi interni con Cagliari e Parma), forse anche figli di un’emergenza infortuni che continua a tormentare il tecnico italobrasiliano.