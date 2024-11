Liberoquotidiano.it - Meteo, un weekend tutto da godere: ecco cosa rivelano i modelli

Ilstrappa un sorriso agli italiani. Il nostro territorio è stato investito da un'ondata di correnti gelide provenienti dall'Artico, ondata che ha determinato un netto abbassamento delle temperature e nevicate fino a quote molto basse, raggiungendo persino le pianure. Questo scenario invernale persisterà anche oggi, venerdì 22 novembre, con il maltempo che si sposterà progressivamente verso il Centro-Sud, mentre al Nord si intravederanno i primi segnali di miglioramento. Tuttavia, alcune aree orientali continueranno a registrare fenomeni residui. Durante la notte, l'intera Pianura Padana sarà interessata da intense gelate. Sul versante tirrenico - come spiega nel dettaglio il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale - le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti, mentre le nevicate si concentreranno a quote più elevate sui rilievi, grazie a un lieve attenuarsi delle correnti artiche.