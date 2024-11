Gaeta.it - Mediaset lancia campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne in occasione del 25 novembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Giornata Internazionalela, che si svolge il 25, rappresenta un momento cruciale per richiamare l’attenzione su un tema di rilevanza sociale. In questaha avviato unadiche si estende su tutti i canali del Gruppo, puntando a creare consapevolezza e dialogo attorno alladi genere. Laè attiva dal 24fino al 1° dicembre, raggiungendo il pubblico non solo in TV, ma anche online, in radio e attraverso impianti Digital Out Of Home.Dettagli dellaLadiè realizzata in collaborazione con Mediamond, la concessionaria digitale, e si traduce in una vasta diffusione su diverse piattaforme. Dal 24all’1° dicembre, saranno visibili messaggi e contenuti dedicati al tema della