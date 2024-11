Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: Leclerc parte forte in FP2, a breve la simulazione di qualifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.21 Colapinto e Stroll sono i primi a montare gomme morbide per effettuare ladi. Nei prossimi minuti proveranno il time-attack anche i top team.7.20si migliora ulteriormente in 1’34?476, portando il suo vantaggio a 181 millesimi su Russell e mezzo secondo su Sainz.7.18 Red Bull per ora dispersa, con Perez 8° a 1?6 e Verstappen addirittura 10° a 1?7 dalla vetta. I piloti si lamentano del poco grip, soprattutto nel primo settore.7.17sfrutta un’ottima scia nell’ultimo settore e balza davanti a tutti in 1’34?605, con un vantaggio di 52 millesimi su Russell e quattro decimi su Sainz.7.16 Lungo senza conseguenze per Verstappen, che sfrutta la via di fuga per girarsi e rientrare in pista.7.15 Russell lima altri tre decimi e ferma il cronometro in 1’34?657, ribadendo la sua superiorità in questo primo run della sessione con gomme medie.