LIVE – Conte in conferenza: "Il VAR non ha aiutato Mariani a San Siro! Sulle parole di Marotta…"

I piedi devono restare per terra? “Assolutamente! Deve esserci il sano timore di non deludere i nostri tifosi, quello che possiamo fare è lavorare come stiamo facendo. Abbiamo intrapreso questo percorso tutti insieme e vogliamo proseguirlo, il fatto che si sia creato un giusto entusiasmo con può che farmi piacere. I ragazzi sanno che lavoriamo ogni giorno per non deludere i nostri tifosi, il loro calore ed il loro entusiasmo. Si può perdere, ma i tifosi devono vedere che ce la mettiamo sempre tutta”.Neres utile alla causa di un attacco che forse ha fatto qualche gol in meno? “David si sta impegnando e sta lavorando, sta facendo bene. Per noi è un’importante risorsa, lo è stato in passato e lo è nel presente. E’ un giocatore per cui stiamo cercando di creargli delle situazioni per esaltare le sue caratteristiche, ma sono moltonto di quello che ci sta dando.