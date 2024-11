L’inverno strizza l’occhio alla campagna | storia della giacca barn

Leggi su .com

Life&People.it A volte i sogni si avverano e capita di ritrovarsi d’un tratto sotto i riflettori di una passerella dopo anni trascorsi immersi nella tranquillità. E non accade solo alle persone. Questa è, infatti, ladi un indumento che negli ultimi tempi sta facendo parlare di sé: la. Affermatasi come uno dei capisppiù desiderati del, ha un passato da raccontare tutt’altro che mondano. Quella che oggi conosciamo comejacket una volta era un capo destinato a contadini e braccianti. Sebbene sia difficile crederlo è stato il tempo, insieme allo zampino di qualche lungimirante couturier, a trasformare ladalle origini campestri in un’icona fashion, capace di unire praticità, stile e un fascino retrò.Origini e: dal fienile alle passerelleGià nel suo nome “jacket” si ritrova un riferimento all’utilizzo originario del capo: era lada lavoro per eccellenza nelle fattorie e nei campi.