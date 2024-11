Secoloditalia.it - L’intervista. Giacomo Mollo (Azione Universitaria Sapienza): “I collettivi sono senza freni, è un clima da anni Settanta”

Nuova giornata di tensioni alladi Roma, dove nei giorni scorsi ihanno dato vita a scene di guerriglia per impedire ai ragazzi didi svolgere la propria campagna elettorale per le elezioni universitarie che sichiuse alle 14 di oggi. “I, lanciano bottiglie, sassi, un nostro ragazzo è stato colpito da un casco in testa. Mi domando quanto manchi ancora perché colpiscano per ucciderci, come le Brigate rosse”, dice il presidente dialla. “Le elezioni vanno annullate e convocate nuovamente, in queste condizioni non abbiamo potuto fare la campagna elettorale. C’è unda”, aggiunge, facendo anche riferimento al gesto della P38 che ihanno agitato sotto la Minerva.