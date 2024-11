Terzotemponapoli.com - La Roma riparte da Ranieri, alla prova del ‘Maradona’ contro il Napoli di Conte. Le quote dei bookmakers

Ladadelildi. Aveva dichiarato che sarebbe tornato in panchina soltanto per lao il Cagliari. E Claudioè stato di parola. A Ivan Juri? è stata fatale la sconfitta 3-2il Bologna, che ha convinto i Friedkin al nuovo ribaltone in panchina, dopo l’esonero di De Rossiquarta giornata, fresco di rinnovo triennale., a 73 anni,da una situazione critica a livello societario e di classica, con la squadra destabilizzata dai risultati, al 12° posto in A, con 13 punti dopo 12 giornate.Visualizza articolo, un crollo fatto di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite in campionato Un crollo fatto di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite in campionato che rischia di aver già compromesso la stagione, il nuovo obiettivo – ridimensionato – diventa la qualificazione alle prossime Coppe europee.