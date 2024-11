La banana di Cattelan | L’ho pagata 62 milioni E adesso me la mangio

Quotidiano.net - La banana di Cattelan: "L’ho pagata 6,2 milioni . E adesso me la mangio"

Un tycoon delle criptovalute sta per mangiare laappiccicata alla parete di Maurizio. Pagando 6,2di dollari da Sotheby’s, il collezionista cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma Tron, ha battuto altri sei concorrenti per una di tre edizioni dell’opera concettuale Comedian creata nel 2019 dall’artista padovano celebre in tutto il mondo per le sue provocazioni. Sun, che nella sua raccolta ha un Giacometti da 78comprato nel 2021, ha seguito l’asta da Hong Kong e pagato in criptovalute. Dopo aver messo le mani su Comedian ha fatto sapere che "nei prossimi giorni mangerà lacome parte di questa unica esperienza artistica, onorandone il ruolo sia nella storia dell’arte che nella cultura pop". Lain questione era stata acquistata poche ore prima dell’asta per 35 centesimi da un banchetto di frutta e verdura dell’Upper East Side: assieme al nastro adesivo grigio che l’attacca alla parete, deve essere sostituita regolarmente e questo fa parte del progetto diche aveva inteso Comedian come una satira delle speculazioni del mercato: "Su che base un oggetto acquista valore nel sistema dell’arte?", si era chiesto l’artista famoso in America anche per il water d’oro massiccio installato nel 2016 al Guggenheim.