Tvzap.it - Jannik Sinner, i clamorosi gesti della fidanzata mentre lui vince

Leggi su Tvzap.it

L’asso del tennis azzurro ha trascinato l’Italia in semifinale di Coppa Davis, ma in amore continua la crisi con la tennista russa Anna Kalinskaya. Stando agli ultimi rumor del mondo,non starebbe vivendo uno dei momenti migliori con la sua dolce metà, anzi; la tennista russa avrebbe lanciato qualche frecciata indiretta al suo (ex) sui social.Leggi anche:, nuovi rumors sulla relazione con Anna: prima la lite e poi il maloreLeggi anche: Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari ha voltato pagina: l’annuncio sui socialIluiLa crisi trae Anna Kalinskaya sta diventando la vera telenovela di queste ultime settimane dell’anno. La russa non si è presentata a Torino per sostenere il suo fidanzato alle Atp Finals.