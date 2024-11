Superguidatv.it - Il lupo e il leone, la recensione dell’avventura ambientalista

Già orfana di genitori, la giovane Alma Deranquel torna alla casa della sua infanzia in seguito alla scomparsa del nonno, ultimo parente rimastole – se si esclude l’affettuoso padrino Joe. La dimora si trova immersa nella natura selvaggia dei boschi canadesi e proprio lì la ragazza si imbatte nei resti di un aereo diretto a un circo, che trasportava a bordo un cucciolo distrappato alla madre in Africa.La protagonista decide di adottare il piccolo e di non consegnarlo ai ranger forestali, per paura che possa essere vittima di maltrattamenti qualora spedito in un circo. Nello stesso momento si presenta alla sua porta una lupa artica, che aveva “fatto amicizia” con il compianto nonno di Alma, in cerca rifugio per lei e il suo cucciolo, dopo essere stata inseguita da due ricercatori. Il destino di due specie così diverse si intreccerà in maniera inaspettata.