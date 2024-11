Liberoquotidiano.it - Il doppio Sinner-Berrettini piega l'Argentina: Coppa Davis, l'Italia conquista il pass per la semifinale

Missione compiuta. L'presa per mano dal 'maestro dei maestri' Jannike spinta dalla grinta di Matteol'ilper ladi. C'è voluta tutta la classe e la forza dell'altoatesino per far uscire dal tunnel in cui si era infilata la squadra guidata da Volandri, costretta a rincorrere dopo la fragorosa sconfitta di Lorenzo Musetti nel primo singolare contro Cerundolo.ha rimesso le cose a posto contro baez pareggiando i conti e poi in coppia conha piazzato il 2-1 decisivo nelcontro Andres Molteni e Maximo Gonzalez, con il punteggio di 6-4, 7-5 che permette ai campioni in carica di sfidare sabato, per un altro accesso in finale, l'Australia che hato a sorpresa gli Usa . La mossa di Volandri di far giocare il match decisivo ai due amiconi Matteo & Jannik (al terzo match insieme dopo i due giocati in ATP Cup nel 2022) al posto della coppia Bolelli/Vavassori che ha chiuso la stagione al quarto posto della Race, si è rivelata vincente.