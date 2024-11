Ilrestodelcarlino.it - Il debutto di Pestelli: "Aree interne e sanità questioni importanti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luca, eletto nelle file di Fratelli d’Italia come consigliere regionale, all’atto della sua candidatura si era dimesso da amministratore unico di Forlifarma per affrontare al meglio la campagna elettorale., come ha vissuto questa sua prima campagna elettorale? "Ho camminato tanto, girato il territorio del collegio, cioè la privincia di Forlì-Cesena in lungo e in largo. E sono intervenuto su molteche ritengo, dalla difesa del territorio alla, alla tutela delle. Penso di aver fatto almeno 8.000 km in un mese". Non abbiamo visto suoi camion vela o banner pubblicitari in giro per la città. "Ho fatto una campagna porta a porta. Sono entrato in tantissimi negozi di vicinato, ho parlato con le persone. Ho usato anche molto i social".