Metropolitanmagazine.it - Che fine fanno i collant usati? Ci pensa Calzedonia con il progetto Life Re-Tights

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cosa farne dei? Ci ha giàtoinsieme Golden Lady Company SpA, Union SpA, Asendia Italy Srl e YTRES d.o.o., che ha fondato e avviato ilRe-, per il riciclo dei. Grazie a un innovativo sistema di separazione e riciclo delle fibre, i vecchidiventeranno nuove materie prime. Queste verranno poi a loro volta utilizzate per creare nuovi tessuti e nuovi capi, evitando la produzione da zero e il consumo di acqua.lancia ilRe-per il riciclo deiL’azienda ha diramato un comunicato stampa, nel quale racconta ile le intenzioni che hanno portato alla nascita diRe-. “Grazie alla tecnologia avanzata e a un impianto pilota l’azienda è in grado di recuperare il 100% della poliammide dai, mantenendone inalterata la qualità, in linea con gli obiettivi della Commissione Europea per un’economia sempre più circolare”, spiegano.