Oasport.it - Calcio femminile, Juventus sfida il Como per essere ancora prima. Roma attesa dal Sassuolo nell’11° turno di Serie A

dell’amichevole della Nazionale italiana didi Andrea Soncin contro la Germania (lunedì 2 dicembre) a Bochum, laA del “Pallone in rosa” andrà in scena con l’11ª giornata, la seconda di ritorno dellafase. Si riprende domani, sabato 23 novembre alle ore 12.00, con il confronto molto teso e delicato per la zona salvezza tra la Lazio e la Sampdoria, entrambe reduci da tre sconfitte consecutive.Alle 14.45, all’Arena Civica Gianni Brera, l’Inter affronterà il Napolie le nerazzurre allenate di Gianpiero Piovani vanno a caccia del terzo successo di fila, per mettere pressione ae a Fiorentina, che precedeno la Beneamata in classifica generale. Ad aprire il programma domenica 24 novembre nel lunch match, saranno proprio le gigliate al Viola Park.