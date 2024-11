Ilgiorno.it - Bosco delle Giuggiole: nuovo spazio 0-3 anni all’Agorà di via Fleming

Nasce ungioco nell’ambito del progetto Nakatè, sviluppato nel Basso Lodigiano, in rete, per educare e garantire pratiche di reciprocità e tutela dei bambini. Il programma si basa sulla convinzione che l’attenzione al periodo prenatale e perinatale sia elemento centrale per il supporto al legame primario e per l’individuazione precoce dei fattori di vulnerabilità. Nakaté è stato presentato nel 2023 e adesso ha lanciato ilservizio di supporto ai genitori che è stato inaugurato alla presenza dei numerosi partner. Per il suo profondo valore, il progetto gode del finanziamento di Impresa Sociale con i bambini. "Lavoriamo per prevenire situazioni di disagio, intercettando precocemente fattori di rischio del maltrattamento e individuando fattori di protezione. Ma anche facendo incontrare, per uno scambio di esperienze e momenti ludici, le famiglie" spiegano i promotori.