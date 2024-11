Quotidiano.net - Bluesky, effetto anti Musk anche in Italia. E gli utenti crescono del 228% dall’elezione di Trump

Leggi su Quotidiano.net

Bologna, 22 novembre 2024. Per ora il cielo inè solo un po’ più blu. Quello che molti analisti hanno già ribattezzato l’eXodo, cioè la fuga deglida X verso, in(guardando le cifre assolute) procede più a rilento che negli Stati Uniti, dove il social che ha come logo una farfalla ha da qualche giorno superato Threads (il Twitter del gruppo Meta) per quanto riguarda visite egiornalieri attivi. Ma se i numeri assoluti del Cielo blu nel nostro Paese restano ancora di nicchia, il tasso di crescita registrato tra gliattivi su Android, da quando è stato eletto Donald, è delin linea con America e Regno Unito. Le statistiche I numeri, è bene precisarlo subito, non sono ufficiali. A stimarli è Similarweb, un’azienda americana quotata a Wall Street e specializzata nell’analisi del traffico su Internet.