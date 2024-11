Ilrestodelcarlino.it - Bando ROckER: 14 posti per startup innovative

Quattordiciper start-up, con la possibilità di accedere a tre borse da cinquemila euro ciascuna. E’ quanto mette in campo ildella Regione Emilia-Romagna nell’ambito del supporto allo sviluppo di incubatori e acceleratori: i partner del progetto – Ser.In.Ar per Cesenalab, Comune di Ravenna tramite il suo InnovationLab, la Fondazione Banca del Monte di Faenza e Fondazione Flaminia Ravenna – si sono uniti creando una associazione temporanea, che ha consentito loro di risultare tra i soggetti vincitori delpromosso dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare il percorsoprevede di selezionare sette team per il percorso di incubazione e ulteriori 7 per quello di accelerazione.offre un percorso di incubazione e accelerazione completo, supportando lein tutte le fasi del loro sviluppo, dal processo iniziale di elebaorazione dell’idea fino alla crescita e alla commercializzazione dei prodotti o dei servizi.