Dilei.it - Ascolti tv del 21 novembre, su Rai 1 il ritorno di Terence Hill in Don Matteo

L’appuntamento televisivo del giovedì sera è sempre con Donsu Rai 1. Nella puntata andata in onda il 21, ildi(il vero Don) non ha lasciato spazio più a nessuno, nemmeno alla seguitissima fiction di Canale 5 Endless Love.Dopo una settimana di stop a causa della Nazionale di calcio, Don14 è tornato su Rai 1. Nella quinta puntata abbiamo visto che il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare. Mentre Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia. Si avvicina, intanto, il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa ed è qui che entra in gioco Don).