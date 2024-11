Gaeta.it - Andrea Orcel rassicura: Unicredit resta a Milano, il focus è sulla Germania

Il CEO di, conferma la volontà di mantenere il quartier generale del gruppo bancario aanche in caso di eventuale integrazione con Commerzbank. Durante un intervento alla conferenza di JP Morgan,ha spiegato come larappresenti un mercato strategico pere ha chiarito che spostare la sede non è nelle intenzioni del gruppo.Il futuro disul mercato tedescoNel corso della conferenza,ha approfondito il tema del mercato tedesco, sottolineando l'importanza di unire due banche che operano nello stesso contesto. Laè considerata un obiettivo cruciale per la crescita e lo sviluppo di, che punta a sfruttare al massimo le opportunità offerte dal mercato.ha affermato che da tempo sostiene che ci sia un maggior valore interno all'istituto rispetto a quello esterno, e il suo obiettivo è preservarli, evitando di smantellare la struttura portante dell'azienda.