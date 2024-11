Gaeta.it - Al Portrait Milano inizia la Spaghettata di Mezzanotte nel bar premiato come il migliore d’Italia

Facebook WhatsAppTwitter La scena gastronomica milanese si arricchisce di una nuova proposta grazie al 1011 Bar, Giardino e Ristorante di, recentemente“Best Breakfast in Italy”. Oltre a offrire un breakfast di qualità, il locale di Corso Venezia propone un after dinner unico, dedicato agli amanti della buona compagnia e della tradizione culinaria italiana. Ladiemergeun evento imperdibile per chi cerca un luogo dove continuare a condividere momenti di convivialità sotto le stelle milanesi.L’atmosfera del dopo cena al 1011 BarIl 1011 Bar, da poco più di due anni sulla scena milanese, ha già raggiunto un significativo riconoscimentocentro di ritrovo per gli amanti della nightlife. Con la sua offerta di eventi vivaci e rilassati, il locale si distingue per la capacità di accogliere gli ospiti in un ambiente che è tanto elegante quanto informale.