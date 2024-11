Gaeta.it - Ail celebra la solidarietà: torna la campagna delle Stelle di Natale, un simbolo di speranza

Dopo quasi due decenni, ladipromossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma si rinnova con l'intento di connettere le storie dei pazienti con l'impegno sociale dell'associazione. L'evento, che avrà luogo il 6, 7 e 8 dicembre in ben 4800 piazze italiane, rappresenta un appuntamento di grande importanza per la, grazie alla collaborazione di migliaia di volontari e83 sezioni Ail distribuite su tutto il territorio nazionale.Un'iniziativa storica per il sostegno ai pazienti ematologiciFondata 55 anni fa da un gruppo di medici e familiari di pazienti ematologici, l'Ail ha sempre avuto come obiettivo principale quello di sostenere chi è colpito da patologie del sangue e le loro famiglie. Ladiè stata un pilastro dell'associazione, che da 36 anni raccoglie fondi per finanziare progetti di ricerca e assistenza.